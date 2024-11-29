Львівщина стала першим в Україні регіоном без релігійних громад російської церкви

Львівська область стала першою в Україні, де більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ. До початку війни в Україні у 2014 році їх було 66.

На початок повномасштабного вторгнення на Львівщині залишалося 54 релігійні громади УПЦ МП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, голову Львівської військової адміністрації.

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Як ліквідували російські релігійні осередки на Львівщині

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 27 громад РПЦ приєдналися до Православної Церкви України, а решта 27 припинили свою діяльність за власною настановою.

Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляцій та задурювання. Існують лише два шляхи – правда або брехня. І правда обов'язково переможе!

– коментує Максим Козицький.

Він висловив надію, що релігійні громади московського патріархату в інших областях також розірвуть зв'язки з Росією ще до реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Нагадаємо, УПЦ МП втратила право користуватися монументальним Спасо-Преображенським собором у Чернігові. Це підтвердив Верховний Суд України.