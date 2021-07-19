На Львівщині 19 липня розгуляється негода: прогнозують сильні зливи та грози

За прогнозами синоптиків, 19 липня на Львівщині будуть значні грозові дощі. Також в області очікують пориви штормового вітру.

Погоду на Львівщині 19 липня визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. В області буде хмарно з проясненнями.

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Прогноз погоди на Львівщині на 19 липня

На Львівщині очікують значні дощі. Окремими районами понесуться сильні зливи, грози та град. У цей час можливе погіршення видимості. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час гроз місцями очікують шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Температура вдень коливатиметься від 24 до 26 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 19 липня / Дані Укргідрометцентру