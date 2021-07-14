На Львівщині 20-річний водій збив працівника дорожньої служби: фото

14 липня 2021 , 10:54
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Джерело:

поліція Львівщини

На трасі Нововолинськ – Червоноград 13 липня 20-річний водій Audi збив працівника дорожньої служби. Львів'янин отримав важкі травми й загинув на місці ДТП.

Аварія трапилась в селі Тудорковичі Червоноградського району. Винуватцю аварії загрожує в'язниця.

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Чоловік загинув на місці аварії

  • Приблизно о 18:30 на трасі Нововолинськ – Червоноград в селі Тудорковичі трапилась смертельна ДТП.
  • 20-річний житель Волинської області за кермом автівки Audi збив 51-річного львів'янина.
  • Постраждалим виявився працівник дорожньої служби, який у той час саме виконував роботи на проїжджій частині.
  • Чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці аварії.
Важливо! Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватись правил безпеки. Не перевищуйте дозволеної швидкості, особливо у населених пунктах. Також слід ретельно слідкувати за дорогою та не відволікатись від керування.


20-річний водій збив чоловіка, той від отриманих травм помер / Фото поліції Львівщини

Водієві загрожує ув'язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.

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Загиблим виявився працівник дорожньої служби / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів