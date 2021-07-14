На Львівщині 20-річний водій збив працівника дорожньої служби: фото
Джерело:поліція Львівщини
На трасі Нововолинськ – Червоноград 13 липня 20-річний водій Audi збив працівника дорожньої служби. Львів'янин отримав важкі травми й загинув на місці ДТП.
Аварія трапилась в селі Тудорковичі Червоноградського району. Винуватцю аварії загрожує в'язниця.
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Чоловік загинув на місці аварії
- Приблизно о 18:30 на трасі Нововолинськ – Червоноград в селі Тудорковичі трапилась смертельна ДТП.
- 20-річний житель Волинської області за кермом автівки Audi збив 51-річного львів'янина.
- Постраждалим виявився працівник дорожньої служби, який у той час саме виконував роботи на проїжджій частині.
- Чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці аварії.
20-річний водій збив чоловіка, той від отриманих травм помер / Фото поліції Львівщини
Водієві загрожує ув'язнення
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.
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Загиблим виявився працівник дорожньої служби / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини