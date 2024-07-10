На Львівщині зіткнулися легковик та автопоїзд: постраждали діти

На Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало 4 дітей. Неподалік села Батятичі зіткнулися автопоїзд та легковий автомобіль.

За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 12:50. Фурою керував мешканець одного з сіл району, за кермом автомобіля Opel була жителька сусіднього села.

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Що відомо про постраждалих

Пасажирами Opel виявилися діти віком 2, 5, 6 та 15 років. Вони постраждали внаслідок зіткнення та були доправлені до лікарні. У поліції зазначають, що водіям транспортних засобів по 24 роки. Їх також забрали до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львівській області легковик потрапив в ДТП / Фото поліції Львівщини

Яке покарання передбачене винуватцеві аварії

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статею, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві ДТП загрожує обмеження волі на строк до трьох років. А також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше стало відомо про жахливе ДТП на Рівенщині. Постраждало понад 12 людей.