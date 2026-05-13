На Львівщині активно працює ППО

У середу, 13 травня, російські війська здійснюють масовану атаку БпЛА на західні регіони України. Сили ППО працюють зокрема на Львівщині.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Що відомо про атаку на Львівщину?

У Львівському районі о 14:25 оголосили повітряну тривогу через загрожу ворожих БпЛА. У цей час Повітряні сили ЗСУ активно повідомляли про рух дронів у напрямку західних областей, зокрема на Львівщину.

Максим Козицький повідомив, що зараз в регіоні активно працюють сили протиповітряної оборони.

Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. На цю мить висока загроза є в різних районах нашої області,

– йдеться в повідомленні.

Водночас очільник ОВА додав, що ситуація швидко змінюється та закликав жителів не ігнорувати повітряну тривогу й перебувати у безпечних місцях.

За даними кореспондентів Суспільного, о 15:28 вибухи було чути на Стрийщині, а вже за кілька хвилин – у Дрогобичі.

