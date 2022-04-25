На Львівщині чути вибухи: в ОВА кажуть, що працює ППО
25 квітня 2022 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький у телеграмі
Під час повітряної тривоги зранку 25 квітня на Львівщині чути вибухи. В ОВА пояснили ситуацію.
У регіоні працюють сили ППО. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
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Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО,
– написав він.
Нагадаємо, що в укриттях потрібно сидіти до повторного сигналу тривоги, який означає, що небезпека минула.
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