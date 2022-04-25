На Львівщині чути вибухи: в ОВА кажуть, що працює ППО

Під час повітряної тривоги зранку 25 квітня на Львівщині чути вибухи. В ОВА пояснили ситуацію.

У регіоні працюють сили ППО. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

До теми У російському Брянську – вибухи й пожежа: "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину

Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО,

– написав він.

Нагадаємо, що в укриттях потрібно сидіти до повторного сигналу тривоги, який означає, що небезпека минула.

Росіяни продовжують випускати ракети по українських містах. Зокрема, на Великдень постраждала Полтавщина, місто Кременчук. Є жертви та потерпілі.

Неодноразово від обстрілів страждала й Дніпропетровщина: дивіться відео