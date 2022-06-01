На Львівщині чути вибухи: перебувайте в укритті

Ввечері 1 червня під час повітряної тривоги у Стрийському районі Львівській області пролунали вибухи. Закликаємо місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Місцеві жителі чули декілька вибухів, в одному населених пунктів трусилися вікна. Але наразі немає інформації, чи є "приліт". Ймовірно, могла працювати ППО.

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Про звуки вибухів на Львівщині повідомили близько 22:30. Наголосимо, що о 21:24 на Львівщині, та й загалом майже по всій території України, оголосили про повітряну тривогу. загрозу ракетного удару.

Вибухи пролунали у Стрийському районі

Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що вибухи пролунали у Стрийському районі. Він пообіцяв повідомити більше інформації згодом, коли це буде безпечно.

Як поводитись під час повітряної тривоги

Будьте готові до ракетного удару у вашому регіоні, але зберігайте спокій. Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. У будь-якому разі не виходьте на вулицю, до відбою, особливо якщо чуєте вибухи.

Під час повітряної тривоги подбайте про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не забувайте про домашніх улюбленців, адже ви не можете знати, коли ви зможете повернутися додому і як вони відреагують на гучні звуки.

Ракетні обстріли Львова

Попри те, що Львівщина межує з країною НАТО, окупанти часто завдають ударів по області. Зокрема останній обстріл Львівщини був 20 травня.

Переважно окупанти гатять по об'єктах цивільної, залізничної та військової інфраструктури. Також вже декілька разів ціллю ворога ставав Яворівський полігон.

Внаслідок обстрілів Львівщини гинули й мирні жителі регіону. Зокрема 18 квітня російські військові влучили по шиномонтажу у Львові, внаслідок чого там загинуло 7 людей. Повідомлялося, що метою окупантів був залізничний вокзал.

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Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів" й у будь-якому випадку не поширюйте фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь. Можна публікувати лише обстріли цивільної інфраструктури й тільки після офіційних повідомлень місцевої влади.