На Львівщині чути вибухи: перебувайте в укритті
Ввечері 1 червня під час повітряної тривоги у Стрийському районі Львівській області пролунали вибухи. Закликаємо місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Місцеві жителі чули декілька вибухів, в одному населених пунктів трусилися вікна. Але наразі немає інформації, чи є "приліт". Ймовірно, могла працювати ППО.
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Про звуки вибухів на Львівщині повідомили близько 22:30. Наголосимо, що о 21:24 на Львівщині, та й загалом майже по всій території України, оголосили про повітряну тривогу. загрозу ракетного удару.
Вибухи пролунали у Стрийському районі
Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що вибухи пролунали у Стрийському районі. Він пообіцяв повідомити більше інформації згодом, коли це буде безпечно.Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів" й у будь-якому випадку не поширюйте фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь. Можна публікувати лише обстріли цивільної інфраструктури й тільки після офіційних повідомлень місцевої влади.
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Будьте готові до ракетного удару у вашому регіоні, але зберігайте спокій. Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. У будь-якому разі не виходьте на вулицю, до відбою, особливо якщо чуєте вибухи.
- Під час повітряної тривоги подбайте про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не забувайте про домашніх улюбленців, адже ви не можете знати, коли ви зможете повернутися додому і як вони відреагують на гучні звуки.
Ракетні обстріли Львова
- Попри те, що Львівщина межує з країною НАТО, окупанти часто завдають ударів по області. Зокрема останній обстріл Львівщини був 20 травня.
- Переважно окупанти гатять по об'єктах цивільної, залізничної та військової інфраструктури. Також вже декілька разів ціллю ворога ставав Яворівський полігон.
- Внаслідок обстрілів Львівщини гинули й мирні жителі регіону. Зокрема 18 квітня російські військові влучили по шиномонтажу у Львові, внаслідок чого там загинуло 7 людей. Повідомлялося, що метою окупантів був залізничний вокзал.
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