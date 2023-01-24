На Львівщині ДБР викрило на хабарництві начальника військкомату

У Львівській області двох працівників центру коплектування викрили на хабарництві. Їм повідомили про підозру.

На хабарі впіймали начальника територіального центру комплектування та виконуючу обов'язки голови військово-лікарської комісії цього військкомату. Вони організували сталу схему отримання хабарів за видачу документів щодо непридатності до військової служби.

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Скільки корупціонери отримували за свої послуги

ДБР задокументувало факт отримання від військовозобов'язаного громадянина 3 тисяч доларів за видачу документів, що надають право безперешкодно виїхати за межі України.

Ця справа передбачала надати військовозобов'язаному висновок військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби у воєнний час. Відтак, виконуюча обов'язки голови ВЛК вигадала уявну хворобу чоловіку та надала довідку про тимчасову непридатність до військової служби.

ДБР затримало працівників ТЦК на хабарництві / Фото ДБР

Також встановлено, що до злочину посадовець залучив свого водія, який виконав місію посередника та отримав для нього гроші у громадянина. Наразі його дії кваліфіковано як пособництво у вчиненні кримінального правопорушення.

Що загрожує правопорушникам

Начальник ТЦК та виконуюча обов'язки голови ВЛК підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Злочинній групі загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває.