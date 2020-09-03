На Львівщині у 8-річного хлопчика, якого подряпав кіт, підозрюють сказ. Дитині ввели дві дози вакцини, однак після них самопочуття хлопчика лише погіршилося.

Маленький житель села Яворів опинився на лікарняному ліжку після нападу кота. Про це 3 вересня повідомляє "Zaxid.нет".

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Батьки хлопчика розповіли, що кіт накинувся на дитину просто посеред вулиці. Її відразу завели до місцевої лікарні, де хірург обробив рану і призначив препарат від сказу: антирабічну вакцину.

У хлопчика підозрюють сказ

За словами виконувачки обов'язків районного педіатра Тетяни Гунькало, дитина встигла отримати дві дози вакцини. Препарат дав реакцію: у хлопчика піднялася температура, боліли руки та ноги.

Хочу наголосити, що у хлопчика ще не діагностовано сказ, є лише підозра. Сьогодні його госпіталізували у Пустомитівську районну лікарню,

– заявила Гунькало.

Виконувачка обов'язків начмеда Пустомитівської райлікарні Наталія Максим розповіла, що наразі хлопчик перебуває у реанімації.

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