20-річний фельдшер швидкої прийняв пологи прямо в машині

На Львівщині молодому 20-річному фельдшеру Андріяну Панкуличу вперше у житті довелося прийняти пологи. І не в стерильних стінах медичного закладу, як було заплановано, я прямісінько в машині швидкої.

Однак попри брак досвіду та в нестандартних умовах фельдшер з медицини невідкладних станів пункту базування "Добромиль" успішно впорався з завданням. Завдяки його діям на світ з’явився здоровий хлопчик-богатир вагою 3 кілограми.

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Пологи були заплановані

Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка стояла на обліку у Старому Самборі. І саме на час виклику швидкої медики поставили термін пологів. Однак вона не побачила жодних ознак, що саме у цей день народжуватиме, тож й до лікарні не поїхала.

Перейми у майбутньої мами хлопчика почалися раптово, тож пізно ввечері фельдшеру на робочий планшет прийшов виклик "на пологи". До прибуття медиків у жінки почалися перейми, однак оскільки навколоплідні води не відійшли, було прийнято рішення терміново вести до пологового.

Уже в дорозі Андріян Панкулич помітив, що час між переймами зменшується. Він зрозумів, що до лікарні довести не встигнуть, тому прийняв рішення везти породілля до пункту базування у Добромилі, а також викликав зі Старого Самбора лікарську бригаду на підмогу.

Молодий фельдшер впорався відмінно

Однак біля самісінького пункту базування у Добромилі у машині у жінки почалися пологи. Тож поки водій побіг за підмогою, вона почала народжувати. І хоч мама була налякана ситуацією, Андріян впорався відмінно.

Дитинка народилася дуже швидко. Як для мене на перший раз – то як на замовлення. Гарні класичні пологи. То такі емоції, я вам скажу! Не передати. Перше, що зробив на цьому світі хлопчик – почав усміхатися. Усмішка і рефлекс смоктання. Ми були такі щасливі,

– радісно прокоментував Андріян.

Уже після народження немовляти підійшов колега Зорян, і медики разом наклали затискачі, перерізали пуповину та робили новонародженому хлопчику первинний туалет. А після цього – доставили породіллю з малюком до пологового у Старому Самборі.

Як згодом повідомила акушерка стаціонарного відділення, у жінки народився здоровий хлопчик вагою три кілограми та зростом 51 сантиметр. І з мамою, і з немовлям – все в порядку.