Доньку експодатківця піймали на спробі відправити блок управління російського дрона в Нідерланди

Пустомитівський районний суд Львівської області оштрафував Аліну Поплавську на 34 тисячі гривень за спробу відправити поштою елемент управління до російського безпілотника "Герань-2". Його вона хотіла переслати до Нідерландів.

Вирок у справі суд ухвалив 5 березня.

Навіщо дівчила відсилала елемент дрона до Нідерландів?

Згідно з матеріалами справи, 27 вересня 2025 року жінка оформила експрес-накладну в сервісі "Нова пошта" та заповнила митну декларацію для міжнародного відправлення до Амстердама. Уже 2 жовтня вона здала посилку у відділенні у Вінниці. У документах Поплавська вказала, що надсилає комп’ютерні комплектуючі, оцінивши їх у 113 євро.

Однак під час митної перевірки 7 жовтня у відправленні виявили блок управління, призначений для російського ударного безпілотника "Герань-2", який є модифікацією дронів іранського типу Shahed.

Під час судового розгляду жінка повністю визнала свою провину. Вона заявила, що погодилася на відправлення посилки заради заробітку і не мала наміру нашкодити. Водночас у матеріалах справи не зазначено, хто саме запропонував їй таку роботу, яку винагороду вона могла отримати та звідки отримала деталь для безпілотника.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Поплавську винною у порушенні правил міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, та призначив штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, було скасовано арешт майна, накладений під час розслідування. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Відомо, що Аліна Поплавська є донькою Віталія Поплавського – колишнього головного ревізора-інспектора Державної фіскальної служби у Вінницькій області, який обіймав цю посаду з 2016 до 2021 року.

