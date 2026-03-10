Доньку експодатківця піймали на спробі відправити блок управління російського дрона в Нідерланди
- Пустомитівський районний суд Львівської області оштрафував Аліну Поплавську на 34 тисячі гривень за спробу відправити блок управління до російського безпілотника "Герань-2" в Нідерланди.
- Поплавська визнала свою провину, заявивши, що погодилася на відправлення заради заробітку, але суддя визнав її винною у порушенні правил міжнародної передачі товарів, що підлягають експортному контролю.
Пустомитівський районний суд Львівської області оштрафував Аліну Поплавську на 34 тисячі гривень за спробу відправити поштою елемент управління до російського безпілотника "Герань-2". Його вона хотіла переслати до Нідерландів.
Вирок у справі суд ухвалив 5 березня.
Навіщо дівчила відсилала елемент дрона до Нідерландів?
Згідно з матеріалами справи, 27 вересня 2025 року жінка оформила експрес-накладну в сервісі "Нова пошта" та заповнила митну декларацію для міжнародного відправлення до Амстердама. Уже 2 жовтня вона здала посилку у відділенні у Вінниці. У документах Поплавська вказала, що надсилає комп’ютерні комплектуючі, оцінивши їх у 113 євро.
Однак під час митної перевірки 7 жовтня у відправленні виявили блок управління, призначений для російського ударного безпілотника "Герань-2", який є модифікацією дронів іранського типу Shahed.
Під час судового розгляду жінка повністю визнала свою провину. Вона заявила, що погодилася на відправлення посилки заради заробітку і не мала наміру нашкодити. Водночас у матеріалах справи не зазначено, хто саме запропонував їй таку роботу, яку винагороду вона могла отримати та звідки отримала деталь для безпілотника.
Суддя Володимир Мусієвський визнав Поплавську винною у порушенні правил міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, та призначив штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, було скасовано арешт майна, накладений під час розслідування. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Відомо, що Аліна Поплавська є донькою Віталія Поплавського – колишнього головного ревізора-інспектора Державної фіскальної служби у Вінницькій області, який обіймав цю посаду з 2016 до 2021 року.
Суд відправив під варту керівника управління СБУ на Житомирщині
Начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка помістили під варту на 60 діб з можливістю застави у 6 мільйонів 980 тисяч гривень.
СБУ та Офіс генпрокурора 25 лютого викрили на хабарі у розмірі 320 тисяч доларів США командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. За даними слідства, посадовці запропонували передати близько 13 мільйонів гривень (1% від фінансування об'єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів, які були призначені для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій на аеродромах.
26 лютого генеральний прокурор України Руслан Кравченко виклав "плівки" розмови Українця та Компаниченка до затримання.