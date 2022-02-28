На Львівщині перевірили всіх затриманих осіб: диверсантів не виявили

У Львівській області правоохоронці посилено патрулюють вулиці та затримують підозрілих осіб. Наразі диверсантів серед них не виявили.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. За його словами, СБУ перевірила усіх затриманих та не виявила диверсантів.

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Маю добру новину для жителів Львівщини станом на цю годину. Фахівці управління СБУ у Львівській області перевірили усіх підозрілих осіб, яких наразі затримали на Львівщині. Жодних диверсійних груп не виявили,

– зазначив Козицький.

Окрім цього, голова Львівської ОДА подякував усім правоохоронним службам за їхню роботу, а місцевим жителям – за пильність.

"Розслаблятися не час. Тримаємо стрій!" – наголосив він.

Якою є ситуація у Львові та області:

у місті та області діє комендантська година: з 22:00 до 6:00 людям не можна виходити на вулиці. Тільки працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури можуть виходити на вулиці Львова вночі, маючи при собі спеціальні перепустки.

Андрій Садовий наголосив, що у місті посилюють блокпости. Окрім цього, поліція патрулює упродовж усієї доби. Правоохоронці перевіряють документи у підозрілих осіб та оглядають авто.

Крім цього, жителі міста та області активно допомагають правоохоронцям. Вони звертаються до поліції, натрапивши на підозрілих людей.

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