На Львівщині підтвердили перший випадок хантавірусної інфекції

У Львівській області підтвердили випадок хантавірусної інфекції. Захворювання виявили у 53-річного жителя Стрия.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Звідки привіз хантавірус перший інфікований у Львівській області?

У 53-річного жителя міста Стрий підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

Довідково! Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС) – гостре вірусне природно-осередкове інфекційне захворювання, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок.

Захворювання у чоловіка розпочалося 12 липня з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м'язах.

15 липня він звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом "бактеріальна інфекція неуточнена". Згодом лабораторне дослідження біологічного матеріалу підтвердило наявність хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що з 1 до 7 липня чоловік перебував на відпочинку у Хорватії, на Макарській Рив'єрі, де купався в Адріатичному морі. Громадянин їхав власним автомобілем.

"11 липня чоловік подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Повертаючись додому, зупинився у селі Кам'янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам'янка. Водночас хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів", – розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наразі конкретне місце та обставини інфікування не встановлені. Купання в морі та миття рук у річці зазначені як частина епідеміологічного анамнезу, однак не є підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.

Що потрібно знати про хантавірусну інфекцію?

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб нагадав, що хантавіруси – це група вірусів, природними носіями яких є переважно мишовидні гризуни.

Патогенні для людини хантавіруси можуть спричиняти два основні типи захворювань:

геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яка частіше реєструється у Європі та Азії;

хантавірусний легеневий синдром, поширений переважно в країнах Америки.

Людина може інфікуватися хантавірусом:

вдихаючи пил, забруднений сечею, фекаліями або слиною інфікованих гризунів;

під час прибирання старих будівель, горищ, підвалів, складів, сараїв і дачних приміщень, де є сліди гризунів;

через продукти або воду, забруднені виділеннями гризунів;

у разі потрапляння виділень гризунів на слизові оболонки або пошкоджену шкіру.

Початкові прояви хантавірусної інфекції можуть нагадувати інші інфекційні захворювання, тому встановлення діагнозу потребує лабораторного підтвердження. Найчастіше захворювання розпочинається раптово.

Можуть з'явитися:

висока температура;

сильна слабкість та озноб;

головний біль;

біль у м'язах, спині або животі;

нудота, блювання та втрата апетиту;

Тривожними ознаками є:

зменшення кількості сечі;

біль у попереку;

набряки;

різке зниження артеріального тиску;

порушення роботи нирок.

Симптоми хантавірусної інфекції можуть з'явитися через 1 – 8 тижнів після інфікування. Тривалість інкубаційного періоду може відрізнятися залежно від виду хантавірусу.

Як уберегтися від хантавірусів?

Щоб не підчепити хантавірусну хворобу дотримуйтеся таких порад:

ретельно мийте руки з милом перед їжею та після робіт у домогосподарстві;

захищайте тріщини, подряпини й порізи на шкірі та користуйтеся рукавицями під час господарських робіт;

не залишайте продукти та воду відкритими там, де можуть бути гризуни. Використовуйте герметичні контейнери;

не пийте воду з невідомих і неперевірених джерел;

не торкайтеся мертвих гризунів, їхніх гнізд або виділень голими руками;

під час прибирання не підмітайте і не пилососьте сухі виділення гризунів, щоб не здіймати заражений пил;

попередньо зволожуйте забруднені поверхні водою або дезінфекційним засобом, після чого обережно прибирайте та дезінфікуйте їх;

використовуйте пастки й приманки для боротьби з гризунами та закривайте щілини, через які вони можуть потрапити у приміщення.

Прості правила гігієни та безпечного прибирання допомагають захистити здоров'я і життя.