Упав із матраца за 30 метрів від берега: на Львівщині потонув 22-річний хлопець

У Львівській області потонув 22-річний хлопець. Його тіло дістали з дна водойми лише на наступний день.

У Яворівському районі Львівщини на озері потонув хлопець 22 років. Він впав у воду, коли плавав на матраці за 30 метрів від берега.

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Очевидці не могли врятувати

Тіло дістали з дна водойми наступного дня. Трагічний випадок трапився у селі Мужиловичі Яворівського району.

Очевидці не змогли врятувати потопельника через те, що він почав тонути за 30 метрів від берега. На місце викликали рятувальників і правоохоронців.

20 липня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи підняли тіло з глибини 3 – 4 метрів та передали працівникам поліції.

Встановлено, що загиблий – місцевий житель.

Раніше повідомляли, що на озері на одній з баз відпочинку "Аква+" у Чернівецькій області потонув 13-річний хлопчик. Його тіло з води підняли водолази.