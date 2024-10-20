На околицях Львова пролунали вибухи

У Львівській області близько 1 ночі стались вибухи через атаку "Шахеда".Імовірно, це наслідок роботи протиповітряної оборони.

Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали. Попередньо монітори фіксували рух ворожих БпЛА в області.

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Також командування Повітряних сил попередило про загрозу атаки.

"До Львова наближається ударний БпЛА. До відбою загрози залишайтесь в укриттях", – повідомили ПС.

ППО відпрацювала по цілі

Згодом моніторингові канали повідомили, що імовірно, ворожий дрон збили.

"Звуки вибухів що було чути в Львівському районі – це була робота ППО по ураженню ворожого БпЛА. Для міста Львова на разі загрози немає", – ідеться у повідомленні.

При цьому зазначають, що наразі в повітряному просторі області – ворожих дронів не фіксують.

Станом на 01:22 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

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