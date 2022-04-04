На Львівщині проводитимуть навчальні стрільби з танків: людей просять не панікувати

4 квітня 2022 , 13:19
Читать новость на русском

Джерело:

Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА)

Глава Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у телеграм заспокоїв жителів Львівщини.

Максим Козицький попередив людей, аби вони не панікували та зберігали спокій. 

Важливо Багато замінованих доріг і зруйнованих мостів: на Чернігівщині людей просять поки не повертатися

Він зазначив, що у першій половині дня 4 квітня 2022 року на полігоні Львівського бронетанкового заводу будуть проводити стрільби з гармат танків.

Зверніть увагу – Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня, – розвідка США: дивіться відео

 

Автор: Марія Лелека