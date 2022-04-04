На Львівщині проводитимуть навчальні стрільби з танків: людей просять не панікувати

Глава Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у телеграм заспокоїв жителів Львівщини.

Максим Козицький попередив людей, аби вони не панікували та зберігали спокій.

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Він зазначив, що у першій половині дня 4 квітня 2022 року на полігоні Львівського бронетанкового заводу будуть проводити стрільби з гармат танків.

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