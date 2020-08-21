На шахті у Червонограді, що на Львівщині, 20 серпня внаслідок нещасного випадку загинув 35-річний робітник. Гірника затиснуло конвеєрною стрічкою, від отриманих травм він помер.

Аварійна ситуація на шахті "Червоноградська" трапилася 20 серпня, повідомив у фейсбуці депутат Червоноградської міськради Олександр Клімов.

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На пересипі конвеєрних стрічок затиснуло чоловіка,

– написав Клімов.

Життя шахтаря врятувати не вдалося – від отриманих травм він загинув.

Згодом голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець уточнив, що загиблим є 35-річний Олександр Лукаш.

Наразі поліція встановлює деталі нещасного випадку.