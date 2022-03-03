На Львівщині шукають водіїв, які будуть розвозити гуманітарну допомогу

Понад 500 тонн гуманітарної допомоги кожного дня відправляють з Львівщини в ті міста та області, де тривають бойові дії. Половина з цього вантажу надходить з-за кордону.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що через великі масштаби гуманітарної допомоги сьогодні є потреба у водіях, які готові перевозити вантаж з-за кордону у львівську область, а тоді розвозити по Україні, особливо в нічний час.

Ми закликаємо керівників підприємств та небайдужих водіїв зголошуватись,

– повідомив Козицький.

Звідки Львівщина отримує гуманітарну допомогу

Найбільшу гуманітарну допомогу надають Італія, Німеччина, Ізраїль, Польща та Франція.

Окрім цього, сьогодні до Львова прибуває перший потяг із допомогою від Чеської Республіки. Надалі перевезення вантажу буде здійснюватися також поїздами.

Людям передають харчі, непродовольчі товари. В області створюють хаби тривалого зберігання, звідки можна оперативно постачати на територію всіх областей України крупи, консерви та інші товари.

Також в України є потреба саме у військовій амуніції, раціях, бронежилетах.

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