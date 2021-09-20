На Львівщині стартували масштабні навчання українських та американських військових

В Україні 20 вересня стартували масштабні українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident 2021. Відбудуться вони на Яворівському полігоні у Львівській області.

Що відомо про навчання

Тренування відбуватимуться з 20 вересня по 1 жовтня. У них візьмуть участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів.

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Урочиста церемонія відкриття стартувала 20 вересня. На ній були присутні представники командування Сухопутних військ України, оперативного командування "Схід", представники збройних сил США та країн-партнерів.



На Яворівському полігоні стартували військові навчання / Фото телеграм-каналу "Останній блокпост"



У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових / Фото телеграм-каналу "Останній блопокст"

Останні військові навчання України

Українські льотчики морської авіаційної бригади провели навчання над Чорним морем неподалік тимчасово окупованого Криму. Військові відпрацьовували бойову стрільбу під час льотної зміни, бомбометання, практичні пуски некерованих ракет, а також тренувалися літати по колу, а після того вражати цілі.

Росіяни одразу заметушилися та заявили про початок артилерійських навчань на полігоні "Опук" у Криму. До тренувань залучили понад 300 військових та близько 50 одиниць зброї.