На Львівщині тимчасово не працюють лінії служб порятунку: куди телефонувати

5 березня 2022 , 18:16
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Джерело:

"Суспільне"

У Львівській області тимчасово не працюють лінії служби порятунку за номерами "101" та "112", тобто ДСНС та поліції.

Тож оприлюднили альтернативні номери, куди телефонувати мешканцям Львівщини у випадку надзвичайної ситуації. 

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Куди телефонувати у випадку НС:

  • +380 96 96 32 583,
  • +380 67 94 31 923;
  • +380 63 98 15 841,
  • +380 93 54 78 394;
  • +380 99 52 18 203,
  •  +380 99 52 18 220.

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Автор: Анастасія Кушпіт