На Львівщині тимчасово не працюють лінії служб порятунку: куди телефонувати
5 березня 2022 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Львівській області тимчасово не працюють лінії служби порятунку за номерами "101" та "112", тобто ДСНС та поліції.
Тож оприлюднили альтернативні номери, куди телефонувати мешканцям Львівщини у випадку надзвичайної ситуації.
До теми Такої кількості пасажирів наш вокзал ще не бачив, – Садовий про біженців
Куди телефонувати у випадку НС:
- +380 96 96 32 583,
- +380 67 94 31 923;
- +380 63 98 15 841,
- +380 93 54 78 394;
- +380 99 52 18 203,
- +380 99 52 18 220.
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