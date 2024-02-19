"Молились на московську царицю": у школі на Львівщині відкрили обурливу виставку

В одній зі шкіл Львівської області урочисто відкрили виставну, присвячену Марині Мнішек, яка хоч і була полькою, проте стала московською царицею. У мережі користувачі обурилися через такі "вшанування".

Виставку було відкрито в одній зі шкіл села Муроване, що біля Хирова. Одним із користувачів, якому не сподобалася подібна ініціатива, став військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський.

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На Львівщині присвятили виставку московській цариці

В одній зі шкіл села Муроване Львівської області відкрили виставку, присвячену польській родині Мнішек, зокрема Марині Мнішек, яка була московською царицею. Відомо, що вона народилась у цьому селі.

На плакаті виставки навіть не посоромились про це гордо написати, що вона була московською царицею. Сама родина була власниками навколишніх українських земель. Мало того, на відкритті виставки палили свічку і молились за цю московську царицю! Ні, це не смішно,

– наголосив український захисник.

Він зауважив, що у приміщенні цього українського навчального закладу можна було присвятити шкільний простір українським постатям. Наприклад, уродженцям цих земель, які боролись за незалежну Україну.

Серед них – Михайло Кокоць, який був командиром курсів військових старшин УПА, що діяли у селі Тарнавка. Боєць також згадав про Василя Цапяка – інструктора товариства "Січ", організатора відповідних спортивних товариств у навколишніх селах.

За його словами, подібну ініціативу також можна було присвятити Володимиру та Івану Босакам, які є легендарними діячами національно-визвольного руху цього терену, а також багато інших важливих для української історії постатей.

У Львівській області відкрили виставку, присвячену московській цариці / Фото Антона Петрівського

Антон Петрівський звернувся до СБУ із закликом звернути увагу на цей інцидент. Як зазначив військовослужбовець, всі, хто причетний до відкриття цієї виставки, мають отримати підозри.

Але ми підходимо до глобальної проблеми. У нас відсутня політика національної пам'яті державотворення у школах. Українські діти досі не розуміють для чого їм українська держава і хто за неї боровся в різні періоди нашої історії. Ми маємо навчитись вшановувати нашу українську національну еліту,

– сказав боєць.

Він також додав, що українські юнаки мають розуміти за що вони будуть готові йти до війська, коли прийде час.

Що відомо про Марину Мнішек: коротко