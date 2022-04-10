На Львівщині за 2 тисячі доларів незаконно переправляли призовників через кордон

На Львівщині затримали та оголосили підозру чоловіку, який за 2100 доларі переправляв за кордон чоловіків призовного віку.

Як була влаштована схема

Слідство встановило, що чоловік організував схему незаконного переправлення призовників через кордон України, він мав спільників на одному із митних постів Львівської митниці.

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Для пошуку "клієнтів" він створив телеграм-канал, у якому пропонував за 2100 доларів отримати пакет документів, які давали право перетину кордону військовозобов'язаним чоловікам. Чоловіка затримали під "на гарячому", під час отримання завдатку.

Затримання злочинця

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання авансу, якій він обіцяв допомогти жінці переправити через кордон 20-річного хлопця,

– йдеться в повідомленні ДБР.

За рішенням суду йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання від вартою з можливістю внесення застави – 198 тисяч гривень. Слідчі дії та затримання проводило ДБР спільно з СБУ. Зараз встановлюються інші причетні особи.

Також встановлюється причетність до незаконної схеми службових осіб Львівської митниці.

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