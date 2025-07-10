На Львівщині зіткнулися автобус і легковик: постраждали десятки людей, серед них – діти

Ввечері 9 липня на автодорозі Львів – Шегині біля села Родатичі Львівського району сталася ДТП. Зіткнулися автобус й Audi А4. Унаслідок аварії є багато постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про ДТП з автобусом на Львівщині 9 липня

ДТП сталася близько 20:10. Попередньо встановлено, що водій рейсового автобуса VDL сполученням "Чернігів – Прага", 48-річний житель Чернігова, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу. Зіткнувся з авто Audi А4, яким керував 33-річний житель одного з сіл Львівського району.

Унаслідок зіткнення автобус з'їхав у кювет і перекинувся. На момент аварії в салоні перебували 65 пасажирів.

Автобус перекинувся внаслідок зіткнення / Фото поліції

За медичною допомогою звернулася 51 людина. Зокрема, 49 пасажирів, другий водій автобуса та водій легковика.

З них 30 пасажирів автобуса, жителі України віком від 8 до 69 років, а також водій легковика та другий водій автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів,

– розповіли в поліції.

Також додали, що серед потерпілих – 8-річний хлопчик і 17-річна дівчинка, які живуть на Київщині. У 19 осіб травм не виявлено.

ДТП на Львівщині 9 липня / Фото поліції

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Важливо! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.