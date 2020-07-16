У Жовківському районі, що на Львівщині, велика сосна впала на 26-річного чоловіка. Той саме розчищав ліс після буревію. На жаль, чоловік помер на місці від отриманих травм.

Про подію інформує пресслужба Нацполіції Львівської області. Там зазначають, що трагедія сталася 15 липня.

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Близько опівдня у Жовківське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік села Гійче, під час розчищення лісосіки після буревію, загинув 26-річний місцевий мешканець,

– мовиться у повідомленні.

На місце події відразу відправилась слідчо-оперативна група. Вона встановила, що на чоловіка впала зламана вітром сосна, спричинивши йому тілесні ушкодження, від яких він помер на місці.



На Львівщині зламана буревієм сосна вбила чоловіка / Пресслужба Нацполіції

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі усі деталі та обставини загибелі чоловіка вивчають, триває досудове розслідування.

Трагедія сталася біля села Гійче: на мапі