На Львівщину насувається надзвичайна спека: прогноз погоди на 13 – 17 липня

За прогнозами синоптиків, на Львівщині 13 – 17 липня буде дуже спекотно. Подекуди позначки термометрів підіймуться до +32 градусів вище нуля.

В області також очікують дощі. Окрім цього, синоптики прогнозують грози.

До теми Спека повернулася: в яких областях є загроза пожеж

Прогноз погоди на Львівщині на 13 – 17 липня

У вівторок, 13 липня, погоду на Львівщині визначатиме східна частина циклону над Чехією та вплив вдень атмосферного фронту. В області буде мінливо хмарно.

Вночі суттєвих опадів не буде, однак вдень місцями йтимуть короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці область огорне слабкий туман. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, а вдень – від 27 до 29 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 13 липня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 14 липня, на Львівщині також очікують мінливу хмарність. Протягом дня істотних опадів не буде. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 17 – 19 градусів тепла, а вдень – 30 – 32 градуси тепла.



Прогноз погоди на 14 липня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Коли в Україні спаде спека: синоптики зробили прогноз

У четвер, 15 липня, в області буде мінливо хмарно. Вночі місцями й вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі. Також ймовірні грози. Вдень подекуди падатиме град.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля, а вдень – від 30 до 32 градусів тепла.



Прогноз погоди на 15 липня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 16 липня, на Львівщині, як і в усі попередні дні, очікують мінливу хмарність. В області падатимуть короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 18 – 20 градусів тепла, а вдень – 29 – 31 градус вище нуля.



Прогноз погоди на 16 липня / Дані Укргідрометцентру

Читайте також Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

У суботу, 17 липня, в області буде мінливо хмарно. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля, а вдень – від 29 до 31 градуса тепла.

Прогноз погоди на 17 липня / Дані Укргідрометцентру