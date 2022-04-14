На Львівщину переїжджають два гіганти машинобудування, – глава ОВА

Львівська область релоковує два великих підприємства машинобудівної галузі – ТОВ "УК "Вітропарки України" та підприємство "Пожмашина".

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Ми перші в Україні, хто релоковує водночас два гіганти машинобудівної галузі,

– підкреслив він.

Перше підприємство – "Вітропарки України" – входить до складу групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", яке створило сучасне виробництво повного циклу.

Компанія проєктує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії, максимально використовуючи енергетичний потенціал України.

Друге підприємство – "Пожмашина" – працює вже впродовж 90 років і є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. "Це надійний партнер служби ДСНС України", – додає Козицький.

За словами очільника ОВА, з Чернігівської області на Львівщину релокують третину заводу. Після завершення війни частину виробництва залишать на Львівщині, і, ймовірно, розпочнуть випуск вантажної техніки, що створить нові робочі місця.

Як наголошує Козицький, на Львівщину уже релокувались 79 підприємств. З них 32 уже працюють. Загалом відділ інвестиційної політики Львівської ОВА опрацював 347 заявок на переміщення виробничих потужностей.

Тим часом перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляє про те, що уряд України реалізовує програму підтримки працевлаштування вимушених переселенців, які переїхали до безпечних регіонів України. На це з резервного фонду держбюджету виділено 200 млн грн на виплату роботодавцям компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

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