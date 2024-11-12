На Львівщині помилково повідомили про відключення світла

У Львівській області помилково повідомили про введення погодинних графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

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Спершу енергетики опублікували графік подання електроенергії з датуванням 12 листопада. Однак за кілька хвилин поширили нове повідомлення, у якому наголосили, що інформація про графіки погодинних відключень помилково було опублікувано у зв'язку із тестуванням програмного забезпечення.



Графік відключення світла у Львові та області / Інфографіка "Львівобленерго"

Ситуація зі світлом в Україні

За даними Укренерго, рівень споживання демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 листопада, станом на 6:30, його рівень був на 4% вищим, ніж в той самий час попереднього дня.

Сьгодні відбувається імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1598 МВт-год та потужністю 131 МВт.

