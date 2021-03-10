Львівська компанія поскаржилася на суддю до НАЗК через порушення права власності

Львівська фінансова компанія "Інвест Хаус" відстояла у Верховному Суді право на володіння нежитловим приміщенням на вул. Городоцькій, 214.

За будівлю законний власник боровся кілька років і врешті отримав справедливе рішення. Але коли "Інвест Хаус" почав розпоряджатися своїм майном, з'ясувалося, що опоненти отримали дивне рішення судді Залізничного суду Львова Наталії Галайко, яке по суті заборонило законному власникові ним користуватися. У компанії вважають, що така заборона не є звичайним збігом обставин, тому поскаржилися на суддю до антикорупційного органу.

Ця історія почалася 2015 року – у червні банк "Київська Русь" звернувся до суду з позовом до двох львів'ян про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння. Предметом судової суперечки була будівля корпусу Б-3 площею майже 700 м2 на вул. Городоцькій, 214.

Позовна заява ПАТ "Банк "Київська Русь" була мотивована тим, що 20 березня 2015 року між ПАТ "Банк "Київська Русь", та двома львів'янами – Софією І. та Левком І., з кожним окремо, було укладено два нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу по 1/2 ідеальної частки у праві власності на цю нежитлову будівлю, яка належала банку на праві приватної власності, згідно з договором іпотеки.

А за день до того, 19 березня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було ухвалене рішення про запровадження строком на три місяці, з 20 березня 2015 року, тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на здійснення тимчасової адміністрації у вказаній банківській установі.

На думку позивача, укладені з відповідачами договори купівлі-продажу були нікчемними, оскільки вони були вчинені вже після призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації.

Рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 10 жовтня 2016 року ПАТ "Банк "Київська Русь" було відмовлено у задоволенні заявлених позовних вимог. Постановою Апеляційного суду Львівської області від 30 липня 2018 року у складі колегії суддів рішення суду першої інстанції залишено без змін. Але банк з цим не погодився та подав касаційну скаргу.

Постановою Верховного Суду від 29 травня 2019 року касаційну скаргу ПАТ "Банк "Київська Русь" було задоволено частково, зокрема постанову апеляційного суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постановою Львівського апеляційного суду 27 грудня 2019 року залишено рішення Залізничного районного суду м. Львова від 10 жовтня 2016 року без змін, а апеляційну скаргу ПАТ "Банк "Київська Русь" – без задоволення.

Згодом, у червні 2020 року, майнові права на будівлю на Городоцькій на відкритому аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викупила "Фінансова компанія "Інвест Хаус" зі Львова. Це була друга спроба продати майно банку, яка, на відміну від першої, мала успіх. Банк "Київська Русь" тоді перебував у стадії ліквідації і Фонд розпродував його активи, щоби розрахуватися із вкладниками.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб організація, яка направлена на захист інтересів кредиторів банку і вкладників банку. Головною метою Фонду є задоволення вимог вкладників і задоволення вимог кредиторів. Активи банку зобов'язані бути продані в найкоротший термін і найдорожче", – зазначив директор департаменту правового забезпечення ФГВФО Владислав Кадиров.

Після придбання будівлі "Інвест Хаус" звернулася до Верховного Суду з вимогою про скасування попередніх суперечливих рішень судів та витребування належного їй майна на вул. Городоцькій.

"Уповноваженими особами банку "Київська Русь" були незаконно виведені активи банку. Фондом гарантування в період дії тимчасової адміністрації були оскаржені ці угоди. Для повернення активів і підвищення ліквідності маси, відповідно для гарантування виплат з кредиторами банку, майнові права на спірний об'єкт були реалізовані Фондом на відкритих торгах і виручена сума пішла на повернення коштів вкладникам банку", – повідомили у компанії "Інвест Хаус".

16 грудня 2020 року Верховний Суд задовольнив позов, зокрема постановив витребувати з володіння відповідачів нежитлову будівлю на вул. Городоцькій та повернути її законному власникові – "Інвест Хаус".

Але на цьому історія не завершилась, адже львівська фінансова компанія через нову судову перешкоду не змогла повноправно розпорядитися своїм майном. Як з'ясувалося, їхня колишня опонентка в суперечці за будівлю на Городоцькій Софія І. влітку 2020 року подала до Залізничного райсуду Львова новий позов та вимагала скасувати результати аукціону з продажу майна, на якому перемогла компанія "Інвест Хаус". У лютому 2021 року суддя Наталія Галайко стала на бік позивачки та в якості міри із забезпечення позову заборонила компанії користуватися майном. У компанії "Інвест Хаус" були шоковані таким рішенням суду та вважають, що воно не є правомірним.

"Йде брутальне втручання у здійснення права власності добросовісним набувачем, належним власником цього майна. Такого немає ніде в світі в розвинених державах. Право власності на це майно підтверджене найвищою судовою інстанцією в Україні, чиє рішення є остаточним і не підлягає оскарженню", – заявив представник ТОВ "Фінансова компанія "Інвест Хаус" Роман Максимів.

2019 року Софія І. вже зверталася до Залізничного суду Львова та вимагала скасувати підсумки перших електронних торгів з продажу майна на Городоцькій. За дивним збігом обставин, ту справу також розглядала суддя Наталія Галайко і також ухвалила рішення на користь позивачки. Фонду гарантування вкладів вона заборонила укладати з переможцем аукціону договір купівлі-продажу майнових прав, тож згодом через таке блокування результати торгів скасували. За деякий час Фонд провів новий аукціон, де й перемогла компанія "Інвест Хаус". Те, що суддя Галайко, двічі розглядала позови від Софії І. щодо одного й того ж об'єкта, у компанії вважають щонайменше дивним.

"Дивно те, що цей позивач раніше кілька місяців не ходив на суд. А от заяву про забезпечення позову він встиг подати і суддя її кулуарно розглянула. Також суддя не поспішає призначати цю справу для розгляду по суті. Така невипадкова випадковість нас трохи дивує. Чому ця справа знову потрапила до судді Галайко? Ми плануємо з'ясувати, чи не було там втручання в автоматизовану систему розподілу", – наголосив Роман Максимів.

Наразі "Інвест Хаус" подала скаргу до Національного агентства з питань запобігання корупції. У ній компанія вимагає провести перевірку на наявність корупційних правопорушень під час ухвалення суддею рішення про заборону користування майном.

"Ми будемо йти до кінця […] Ми будемо вживати всіх заходів для того, щоби дисциплінарні органи, зокрема Вища рада правосуддя, надали оцінку тим діям, які вже здійснені суддею Галайко, через такі заходи із забезпечення позову", – повідомив Роман Максимів.

У Залізничному районному суді Львова наразі не прокоментували ситуації, чому справа щодо будівлі на Городоцькій двічі потрапляла до однієї їхньої судді.