ОВА спростувала інформацію про вибухи на Львівщині: там пояснили, що сталось

Ввечері 31 березня у мережі почали з'являтися повідомлення, що на Львівщині нібито прозвучав вибух. Втім, у ОВА цю інформацію не підтвердили.

Про це у своєму телеграм-каналі написав глава обласної військової адміністрації Максим Козицький. Відповідний допис він опублікував о 23:38.

Згодом Козицький пояснив, що одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів.

Через це пролунав звук, схожий на вибух, й сталося часткове загоряння. Все це збіглося у часі з оголошеною на Львівщині повітряною тривогою, яка тривала з 22:20 до 23:17.

Ситуація під контролем Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду,

– додав очільник ОВА.

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