Львівські десантники за день збили три крилаті ракети над Миколаївщиною

Російські окупанти використовують тактику обстрілу мирних міст ракетами. Використовують як крилаті ракети, так і балістичні. Деякі з них збиває ППО. Інколи вдається їх збивати й з ПЗРК.

Так сталося і в суботу, 26 березня, на Миколаївщині. В цей день бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збили три крилаті ракети, які випустили окупанти.

Варте уваги Моторошні кадри з маріупольського парку "Веселка"

Ці ракети були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

Це не вперше підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збивають ворожі літаки та ракети. За час широкомасштабної збройної агресії Росії проти України десантники збили близько двох десятків літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників.

Дивіться відео роботи української ППО