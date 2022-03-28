Львівські десантники збили ще одну крилату ракету Росії над Миколаївщиною
28 березня 2022 , 10:01Читать новость на русском
На Миколаївщині ЗСУ збили ще одну крилату ракету ворогів. Операцію здійснили львівські десантники.
Ракету збили захисники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Подія відбулася 27 березня.
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Окупанти випускали ракету для ударів по мирних жителях.
Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті,
– зазначають офіцери 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Збита ракета на Миколаївщині / Фото
Ракету збили львівські десантники / Фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
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