Львівські десантники збили ще одну крилату ракету Росії над Миколаївщиною

На Миколаївщині ЗСУ збили ще одну крилату ракету ворогів. Операцію здійснили львівські десантники.

Ракету збили захисники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Подія відбулася 27 березня.

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Окупанти випускали ракету для ударів по мирних жителях.

Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті,

– зазначають офіцери 80 окремої десантно-штурмової бригади.



Збита ракета на Миколаївщині / Фото



Ракету збили львівські десантники / Фото Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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