Львівські десантники знищили 2 сучасні російські танки "Владімір" з Javelin

Львівські десантники 15 червня знищили два елітних танки Росії Т-90 "Владімір". Для кожного з низ знадобилися лише по одному влучному пострілі з Javelin.

Мовиться про 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Відео знищення техніки оприлюднило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Знищені Т-90 вибухнули та палали

На записі з коптера помітно, що один танк повністю розірвало після влучання протитанковим ракетним комплексом. Після вибуху з нього на велику відстань навіть полетіли осколки, які залишали слід диму.

А ось інший "Владімір" був не настільки ефектним. Проте багатометровий струмінь вогню виривався з люка на башті. Тому, ймовірно, там в цей момент вигорав весь боєзапас і екіпаж.

Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників! Смерть російським окупантам,

– написали в Десантно-штурмових військах.

Слід зауважити, що станом на 2011 рік такі танки оцінювали в 118 мільйонів рублів. По тодішньому курсу це було орієнтовно 4 мільйони доларів. Це одна з найтехнічніших моделей російської важкої техніки.

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Інше знищення ворога львівськими десантниками

80 окрема десантно-штурмова показала напередодні інший чудовий здобуток. На оприлюдненому записі було видно знищення одразу кількох одиниць техніки. Під час проведення загальної системи вогневого враження на Сході артилерія 80 бригади 13 червня знищила:

два комплекси реактивної системи залпового вогню "Ураган" калібру 220 міліметрів;

одну бойову транспортно заряджальну машину до "Урагану";

один БТР;

бронеавтомобіль "Тигр";

дві вантажівки;

склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до "Урагану").

Проте в той день також у бригади були й вдалі постріли з українського ПТРК "Стугна-П". Ними спалили російський танк і БМП.

Зауважте! Станом на 15 червня російська армія втратила в Україні вже 1 440 своїх танків. Окрім цього наші захисники вже знищили 3 528 бойових броньованих машин, 722 артилерійських систем і 230 РСЗВ.

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