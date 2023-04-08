"Так налажати могли тільки у Львові": львівський алкомаркет перепросив за рекламу про причастя
Алкомаркет BadBoy перепросив через скандальну рекламу про причастя. Алкомаркет прибрав рекламу, що обурила християн, і розмістив новий напис на фасаді будівлі.
Замість напису "Все для причастя", який спричинив бурхливі обговорення, тепер на фасаді будівлі розміщене вибачення. Відповідне фото оприлюднив топ-менеджер компанії Intellias Роман Гапачило, пише 24 Канал.
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На фасаді BadBoy з'явився новий напас
На фасаді BadBoy, що на вулиці Стрийській, тепер пише "пробачте", а також "так налажати перед Великоднем могли тільки у Львові".
Львівський алкомаркет перепросив за скандальну рекламу / Фото Романа Гапачила
Також у суботу, 8 квітня, з'явилося повідомлення та картинка іронічного змісту на сторінці магазину у фейсбуці. "Ми так нагрішили, що вже й на Великдень працювати будемо", – йдеться у дописі.
Що відомо про скандальний напис на фасаді BadBoy
BadBoy – це найбільший магазин алкогольних напоїв у Львові. Перед Великоднем власники вкотре використали фасад магазину, щоб розмістити символічний надпис.
Вочевидь, цього разу маркетологи перестаралися і написом про причастя образили християн. Це спричинило критику на адресу алкомаркету.
Унаслідок цього пресслужба Львівської міськради повідомила, що мерія отримала кілька звернень щодо скандальної вивіски.
Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич повідомила, що власники магазину пообіцяли прибрати напис за кілька днів.
На Київщині раніше був скандал з напоєм "БучаКомбуча"
- Раніше у Київській області також відбувся скандал через, м'яко кажучи, не найкращих маркетинговий хід. У лютому цього року виробник комбучі з Ірпеня випустив лімітовану партію напою під назвою "Героїчна Буча Комбуча".
- Звісно, це викликало обурення у користувачів соцмереж. Багато з них назвали це знеціненням національної трагедії та дегуманізацією.
- Виробник на своєму сайті при цьому зазначив, що вважає свою комбучу "героїчною", адже напій поліпшує метаболізм і нормалізує роботу кишківника. Однак таке виправдання аж ніяк не влаштувало українців.