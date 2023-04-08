"Так налажати могли тільки у Львові": львівський алкомаркет перепросив за рекламу про причастя

Алкомаркет BadBoy перепросив через скандальну рекламу про причастя. Алкомаркет прибрав рекламу, що обурила християн, і розмістив новий напис на фасаді будівлі.

Замість напису "Все для причастя", який спричинив бурхливі обговорення, тепер на фасаді будівлі розміщене вибачення. Відповідне фото оприлюднив топ-менеджер компанії Intellias Роман Гапачило, пише 24 Канал.

Дивіться також "Останній форпост мocковcькoї церкви": у Львові почали демонтаж церкви УПЦ МП

На фасаді BadBoy з'явився новий напас

На фасаді BadBoy, що на вулиці Стрийській, тепер пише "пробачте", а також "так налажати перед Великоднем могли тільки у Львові".



Львівський алкомаркет перепросив за скандальну рекламу / Фото Романа Гапачила

Також у суботу, 8 квітня, з'явилося повідомлення та картинка іронічного змісту на сторінці магазину у фейсбуці. "Ми так нагрішили, що вже й на Великдень працювати будемо", – йдеться у дописі.

Що відомо про скандальний напис на фасаді BadBoy

BadBoy – це найбільший магазин алкогольних напоїв у Львові. Перед Великоднем власники вкотре використали фасад магазину, щоб розмістити символічний надпис.

Вочевидь, цього разу маркетологи перестаралися і написом про причастя образили християн. Це спричинило критику на адресу алкомаркету.

Унаслідок цього пресслужба Львівської міськради повідомила, що мерія отримала кілька звернень щодо скандальної вивіски.

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич повідомила, що власники магазину пообіцяли прибрати напис за кілька днів.

На Київщині раніше був скандал з напоєм "БучаКомбуча"