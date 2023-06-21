Скандал у Львівському медуніверситеті: ректор насміхався з прізвищ і статі студентів

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розгорівся скандал. Студенти стверджують, що ректор їхнього закладу вищої освіти, 83-річний Борис Зіменковський, сміявся з прізвищ дівчат і хлопців та дозволяв собі сексистські жарти.

Мережею почали поширюватись відеоуривки зі запису процесу розподілу випускників ЛНМУ на інтернатуру. Власне, на них справді видно, що ректор був у дуже хорошому настрої під час цього. Проте студентів його жарти обурили, – інформує 24 Канал.

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Ректор Зіменковський вляпався у скандал

У своєму фейсбуку Роман Штибель написав, що розподіл – один з ключових моментів у кар'єрі майбутнього медика, бо саме на цьому етапі після 6 років навчання визначається його спеціальність.

Разом з тим він опублікував фрагменти відео, на яких чути репліки ректора Зіменковського та інших членів комісії:

"Ох, і прізвище (Волкодав – 24 Канал). З таким прізвищем і до дітей...", "Та вона заміж вийде!", "Та я жартую";

Зіменковський посміявся з прізвища студентки: дивіться відео

"Жінка, а хоче різати (стати хірургинею – 24 Канал)". Сумне. Я б такої знати не хотів", "А якби рибу фарширувала?", "А якщо мене заріже вночі";

Ректор ЛНМУ пожартував зі студентки, що хоче стати хірургинею: дивіться відео

"Та що робити? Повіситись", – у відповідь на запитання одного зі студентів.

У Львівському ЗВО студенту жартома порекомендували повіситись: дивіться відео

Також свою думку щодо цього висловила студентка Марія Грищук. За її словами, з-поміж іншого, під час комісії з розподілу певним студентам не дозволяли поставити питання, вимикаючи їм мікрофони.

Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти та все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання "абсолютно непотрібна установа". Університет чесно демонструє студентам, що вони просто кріпаки, які не потребують поваги,

– констатував лікар Іван Черненко.

Чи був сам розподіл чесним?

Власне, недолугими жартами цей скандал не обмежився. Як пишуть студенти Львівського медуніверситету, між ЗВО та Мінохорони здоров'я була відсутня належна комунікація тому, зокрема, внаслідок цього відбулися:

раптові появи та зникнення місць на інтернатуру;

невчасне донесення інформації до випускників;

ігнорування наказу МОЗ – результатів ОСКІ (Об'єктивного структурований клінічного іспиту) під час вступу.

Існували окремі рейтингові списки студентів зі спеціальностями "Медицина" та "Педіатрія", проте на прохання студентів-педіатрів та за погодженням МОЗ, було дозволено студентам за спеціальністю "Педіатрія" бути в рейтингу студентів за спеціальністю "Медицина", про що не були повідомлені решта студентів, що призвело до порушення порядку рейтингового розподілу та втрати місць,

– також зазначила студентка Грищук.

Журналістисконтактували з канцелярією ЛНМУ, аби взяти коментар щодо цієї ситуації. Там нам відповіли, що готові згодом це обговорити, але не в телефонному режимі.

Згадаємо до цієї теми, що не так давно Євроосвіта опублікувала рейтинг вищих навчальних закладів нашої держави. У ньому Львівський медичний університет на 26 місці з індексом 20,67.