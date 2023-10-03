На Львівщині військовий напідпитку вчинив смертельне ДТП: суд визначився з покаранням

У Львівській області суд виніс вирок солдату Івану Тінишину. Перебуваючи у нетверезому стані він вчинив важку ДТП, під час якої загинули троє людей.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок військовому у вересні 2023 року. Винуватця засудили до 12 років ув'язнення.

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Що трапилось

Аварія трапилась 1 січня 2023 року біля села Підбуж, яка недалеко від Східниці. Іван Тінишин керував автомобілем Ford S-Max у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху та влетів в авто ВАЗ-2106.

ВАЗ перекинувся і двоє пенсіонерів та 19-річний хлопець загинули. Ще одна пасажирка ВАЗу зазнала травм середнього ступеня важкості.

У матеріалах вказано, що Іван Тінишин призваний на військову службу під час мобілізації й має звання солдат. Під час ДТП він був одягнений у військову форму.

Військовий визнав свою провину

Під час суду солдат розповів, що того дня мав їхати з військовими на полігон. Від повномасштабного вторгнення у нього було два поранення й чоловік скаржився на шум у вухах.

Крім цього, він заявив, що його ліва нога "добре не працювала", а лікарі заборонили йому вживати алкоголь під час реабілітації, тому що ліки не сумісні із спиртним. Однак Іван Тінишин цим знехтував, тому що дізнався про загибель близького друга. Вину у вчиненні ДТП чоловік визнав, але не зміг пояснити, чому він сів за кермо.

Призначаючи покарання суд врахував, що Іван Тінишин є військовим, має малолітніх дітей і частково відшкодував завдану шкоду потерпілим. Однак суд зазначив, що розкаяння потерпілого та його служба в ЗСУ не можуть нівелювати керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння.

Яке покарання призначили Івану Тінишину

Суддя розглянув суддя Лев Медведик та визнав Івана Тінишина винним у вчиненні смертельної ДТП. Він призначив винуватцю 12 років тюрми із забороною керувати транспортними засобами 10 років.

Крім цього, родичі загиблих також відсудили у винуватця 276 тисяч гривень. Ще більш ніж 260 тисяч гривень їм має виплатити страхова компанія. Однак варто зазначити, що на вирок ще може бути подана апеляція.