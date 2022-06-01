У Львівській ОВА підтвердили вибухи: Росія атакувала Стрийський район

У Львівській ОВА підтвердили, що в регіоні наприкінці доби 1 червня пролунали вибухи. Було влучання ворога в Стрийському районі.

Усіх жителів області закликають не покидати свої укриття до відбою повітряної тривоги. Підтвердження приблизно о 22:50 написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Водночас На всій території України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Що було відомо раніше

Про вибухи місцеві жителі почали повідомляти приблизно о 22:30. А повітряна тривога в області почалася за годину до цього. Про загрозу удару з неба повідомили на всій території України.

На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше,

– написав голова ОВА.

Згодом він написав, що ракетного удару завдали по об'єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок цього зазнали поранень 2 людини. Жодної інформації про загиблих станом на 23:20 не було.

Були вибухи на Київщині

Якщо ви побачили влучання ракети в жодному разі не знімайте наслідки. Публікацію таких матеріалів у соцмережах протягом кількох годин може допомогти росіянам корегувати удар. Тому такі дії загрожують життю цивільних, рятувальників і наших захисників. Також заборонено публікувати дані про роботу протиповітряної оборони.

Після тривожної сирени в Київській області також почулися звуки схожі на вибухи. Це могла бути робота систем ППО. У соцмережах повідомляли, що нібито збили ракету за 100 кілометрів від Києва. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Навіть коли чуються не влучання ракет, а робота протиповітряної оборони, рівень небезпеки вкрай великий. Адже завжди можуть впасти уламки ракет, які нерідко спричиняють не лише руйнування, а й пожежі. Тому по сирені потрібно йти в укриття, щоб захисники нашого неба збивали ворожі боєприпаси без остраху завдати шкоди цивільним.

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