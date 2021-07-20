Львівський суддя, якого затримали на хабарі, відсудив у держави 1,1 мільйона гривень

Колишнього суддю Залізничного суду Львова Ігоря Ганича у 2011 році затримали за хабарництво. У 2021 році він відсудив у держави 1,1 мільйона гривень – 605 тисяч гривень моральної та майже 500 тисяч гривень матеріальної компенсації.

Провадження проти Ганича закрили через те, що СБУ передчасно знищила матеріали справи. Зокрема, серед доказів були відео моментів отримання хабаря.

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Суддю затримали за хабарництво

Правоохоронці ще у 2011 році відкрили кримінальну справу проти Ганича. Його підозрювали у хабарництві. За матеріалами слідства, суддя взяв 2400 гривень за нерозірвання шлюбу і 400 тисяч гривень за призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. У 2014 році Ганича засудили до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Пізніше Апеляційний суд Волинської області скасував вирок, а справу скерували генпрокурору для додаткового розслідування. Згодом у 2015 році Луцький міськрайонний суд знову визнав суддю винним та призначив 8 років позбавлення волі.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду справу скерували на ще один розгляд до апеляційної інстанції. У січні 2018 року Апеляційний суд Волинської області скасував вирок та закрив провадження проти Ганича. Це пояснили "невстановленням доказів для доведення винуватості в суді". У лютому 2019 року це рішення підтримав Верховний Суд.

Ключовою підставою для виправдання Ганича стало те, що СБУ у лютому 2014 року знищила матеріали оперативно-розшукових справ "у зв'язку з політичними подіями в Україні". Серед них була й справа екссудді. Серед матеріалів були процесуальні документи, якими надали згоду на спостереження за суддею, зокрема, на приховану зйомку моментів отримання хабаря. Суд не зміг взяти до уваги всі докази, на яких були зафіксовані розмови про хабарі та моменти отримання грошей, адже відповідних документів не було.

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Держава виплатить Ганичу компенсацію

Після цього Ганич звернувся до суду про виплату йому моральної та матеріальної компенсації за час перебування під слідством і судом. Екссуддя оцінив моральну шкоду у 2,75 мільйона гривень. Також Ганич просив компенсувати йому 670 тисяч гривень суддівської винагороди, яку він втратив внаслідок відсторонення від посади, та відшкодувати витрати, пов'язані з розглядом кримінальної справи.

Луцький міськрайонний суд 6 липня вирішив задовольнити позов частково. З державного бюджету на користь Ганича повинні виплатити 605 тисяч гривень моральної шкоди та майже 500 тисяч гривень матеріальної шкоди. Окрім цього, екссудді компенсували майже 5 тисяч гривень на залізничні квитки, коли він їздив до Верховного Суду.

Ігоря Ганича призначили на посаду судді ще у 1987 році. Формально він пішов у відставку в грудні 2017 року. Однак фактично з 2011 року після відкриття кримінальної справи рішення він вже не ухвалював та був відсторонений.