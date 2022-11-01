Львів'яни пересварилися через церковні гучномовці: їх пообіцяли стишити

Раніше львів'янин залишив скаргу на церкву Введення в храм пресвятої Богородиці, що на Сихові. Чоловік зазначив, що кожної неділі там з самого ранку транслюють Службу Божу на всю вулицю.

Відповідну скаргу Артем Коваленко залишив на сторінці "Гарячої лінії міста Львова" у фейсбуці. Цікаво, що допис викликав жваве обговорення та зібрав майже 2000 коментарів.

Читайте також На Львівщині сталася аварія на шахті: під завалами опинився гірник

"Чи є дозвіл у церкви на встановлення зовнішніх динаміків?"

Львів'янин поскаржився на звук динаміків церкви, що у Сихівському районі міста. Мовляв, щонедільні гучні трансляції заважають мешканцям сусідніх багатоповерхівок.

Втім, жителі буквально пересварилися з цього приводу:

одні переконували, що молитва не може заважати нікому;

інші – вважають дії церковників порушенням законодавства та санітарних норм.

Врешті-решт чиновники попросили церкву стишити гучномовці. Однак, транслювати богослужіння на вулиці не забороняли.

Їм тривога не мішає, а церква і богослужіння їм мішає, – настоятель парафії

Настоятель парафії церкви Введення в храм пресвятої Богородиці отець Любомир Ортинський підтвердив ZAXID.NET, що керівництво парафії зреагувало на прохання чиновників. "Ми стишили", – запевнив він.

Настоятель пояснив, що зовнішні динаміки вмикають для того, аби Службу Божу слухали люди, які перебувають на подвір'ї храму.

Якщо є люди надворі, ми мусимо їм дати доступ, щоб люди почули слово Боже. Тому ми стараємося, щоб було чути на подвір'ї. Десь вітер повіяв і доніс, то вже тяжко називається,

– зазначив о. Любомир Ортинський.

На його думку, такі скарги пишуть люди, які не ходять до церкви. "Їм тривога не мішає, а церква і богослужіння їм мішає. Ми не винні, що церква є близько від будинків", – додав настоятель.

Читайте також Врахували скарги: ДТЕК оприлюднила оновлені графіки віялових відключень світла у Києві

Де розташована львівська церква Введення в храм пресвятої Богородиці: дивіться карту