У Львові 14 липня не буде світла на 25 вулицях: адреси
14 липня 2021 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:"Львівобленерго"
Фахівці "Львівобленерго" 14 липня проводитимуть роботи на електромережах міста. Тож 25 львівських вулиць тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Буцманюка – будинки № 92а, 92д;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 33, 59б, 61, 63, 65, 71, 73, 79;
- вулиця Винниця – будинки № 41, 42 – 65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 144, 146 (парні);
- вулиця Волошкова – будинки № 4, 12;
- вулиця Глибока – будинки № 16, 18, 27, 29;
- вулиця Городоцька – будинок № 65;
- вулиця Єфремова – будинок № 79;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 214, 226, 233, 240;
- вулиця Заозерна – будинки № 2 – 9, 11 13, 15, 17, 21 – 29а (непарні), 33, 35, 35а, 39, 43;
- вулиця Зелена – будинки № 278, 285, 287, 289а, 293, 295 – 313 (непарна);
- вулиця Київська – будинки № 1, 7, 9;
- вулиця Княгині Ольги – будинки № 106, 112;
- вулиця Левинського – будинки № 1, 2, 3, 4, 6;
- вулиця Личаківська – будинки № 88, 92, 100а, 102, 106, 106а, 119, 129, 130, 139, 135, 143, 145, 147, 147А, 151, 261 – 281 (непарні);
- вулиця Лісна – будинки № 1, 2б, 6, 7, 8;
- проїзд Луговий – будинок № 5;
- вулиця Наукова – будинок № 48;
- вулиця Підлісна – будинки № 3, 7, 9, 11, 20;
- вулиця Полуднева – будинки № 1, 3;
- вулиця Проліскова – будинки № 23, 27, 27Б, 27А, 33, 35, 37, 41, 41а;
- вулиця Простора – будинок № 12;
- вулиця Топольна – будинок № 4;
- вулиця Холодна – будинки № 13, 15 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 88, 90, 92, 104;
- вулиця Холодна-бічна – будинок № 1;
- вулиця Чупринки – будинки № 63, 68, 74, 76 – 84.