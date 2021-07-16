У Львові прогнозують жахливі грози: оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, 16 липня на Львівщині знову вируватиме негода. У Львові очікують зливу та грози, тож рятувальники оголосили штормове попередження.

Погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів із заходу. В області буде мінливо хмарно.

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На Львівщині прогнозують грозу

Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 16 липня на Львівщині вируватиме негода. Вдень очікують дощі, град та грози. Під час опадів ймовірні шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від 29 до 31 градуса вище нуля.

Через несприятливі погодні умови у Львові оголосили штормове попередження. Містян закликають зважити на прогноз погоди.

Прогноз погоди на 16 липня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Як поводитись під час негоди

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення зауважили, що під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами. Пориви штормового вітру можуть їх пошкодити, тож у такому випадку людина отримає травми. Також варто уникати відкритої місцевості та води, адже вона дуже добре проводить струм.

Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті – сховайтеся у магазини, під'їзд тощо. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає у найвищі з них – дуби, тополі, сосни,

– мовиться у повідомленні.

Також під час грози небезпечно розмовляти мобільним телефоном, тож його ліпше вимкнути.

В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів'ян просять телефонувати на "Гарячу лінію міста" за коротким номером 1580.