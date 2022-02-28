У Львові алкоголь не продаватимуть з 18:00 до 12:00

У Львові продаж алкоголю заборонений лише з 18:00 до 12:00. Повністю не забороняють через ймовірність тіньового ринку.

В умовах воєнного стану алкоголь не продають. Однак, якщо заборонити повністю, є ризик, що запрацює тіньовий ринок, який не зможуть контролювати. Найперше слід дбати про безпеку.

До речі На Тернопільщині заборонили продавати алкоголь

Мер Львова Андрій Садовий вже підписав відповідне розпорядження. Він закликав підприємців та громадян неухильно його дотримуватись.

Від сьогодні у Львові заборонений продаж алкоголю у магазинах та закладах громадського харчування з 18:00 до 12:00 години дня,

– написав Садовий.