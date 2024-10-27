У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою

На трасі М-06 Київ – Чоп водій вантажівки здійснював небезпечні маневри під час руху. Це створювало аварійну ситуацію, тож очевидці зателефонували до поліції.

Водій транспортного засобу різко відреагував на зауваження та почав погрожувати правоохоронцям гранатою. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Нетверезий водій погрожував гранатою правоохоронцям

Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Відносно нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП,

– йдеться у повідомленні поліції.

Однак після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення, чоловік погрожував поліціянтам гранатою та вимагав повернення документів. Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

За попередньою інформацією, граната виявилась тренувальною, проте наразі її направили на проведення експертизи. Станом на зараз почали кримінальне провадження за статтею про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків.

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До слова, нагадаємо, що нещодавно від вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє чоловіків, ними виявилися батько та син. Обоє були переселенцями із Луганщини. Трагедія сталася у Сарненському районі.