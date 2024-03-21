У Львові густий туман: сталася масштабна ДТП за участю 27 авто
Джерело:Андрій Садовий
Вранці 21 березня у Львові через густий туман сталися три ДТП за участі близько 27 авто. Внаслідок цього рух ускладнено.
Спершу у поліції повідомляли про те, що в ДТП зіштовхнулися 25 автівок. Незадовго після цього мер Андрій Садовий повідомив про аварії за участі близько 27 авто.
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Подробиці ДТП на Скнилівському мості
Андрій Садовий о 08:30 написав, що поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості.
Зіштовхнулися близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі,
– повідомив мер.
Він додав, що об'їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну.
ДТП у Львові / патрульна поліція
Депутат львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував відео з місця події. О 08:05 він повідомляв, що у ДТП потрапили близько 25 автівок.
ДТП на Скнилівському мості: відео Ігоря Зінкевича
Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести,
– написав він.
Близько 9 ранку львівська міськрада повідомила, що постраждалих внаслідок аварії немає.
У Львові сильний туман
Станом на ранок у місті туман видимістю 200 – 500 метрів.
Через густий туман у місті поліція закликала водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
Заходи безпеки на дорозі під час туману:
- Під час туману обов'язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
- Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а у випадки потреби зменште швидкість руху транспортного засобу.
- Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, яке рухається попереду.
- При зупинці обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
- Пішоходам варто позначити себе на дорозі й переходити дорогу, лише переконавшись у безпечності.
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту від 21 до 23 березня вночі та зранку на дорогах буде також ожеледиця.
Натомість туман повинен розсіятися впродовж дня. Чи буде така ж ситуація зранку 22 березня – поки що інформації немає.