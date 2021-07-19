У Львові киянин видурив 10 тисяч євро у пенсіонерки: фото і відео
Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 16 липня затримали 36-річного киянина. Шахрай-гастролер видурив у літньої жінки 10 тисяч євро, які буцімто були необхідні на лікування її доньки.
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Його помістили у СІЗО.
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Гастролер виманив у пенсіонерки 10 тисяч євро
- Приблизно о 14:00 16 липня до поліції звернулась 84-річна львів'янка.
- Пенсіонерки розповіла, що невідомий чоловік заволодів її грошима.
- На місце події негайно виїхали правоохоронці.
- Поліцейські встановили, що до жінки зателефонували та розповіли, що її донька потрапила у ДТП. Вона буцімто потребує грошей на лікування.
- Після цього до пенсіонерки додому приїхав чоловік. Жінка передала йому 10 тисяч євро.
- Невдовзі, обстежуючи територію району, правоохоронці виявили та затримали зловмисника, причетного до шахрайства. Ним виявився 36-річний житель Києва.
- У нього вилучили гроші та інші речові докази.
Дивіться відео затримання шахрая:
Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в шахрайстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 8 років у в'язниці.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.
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Киянин видурив у літньої жінки 10 тисяч євро / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини
Наразі він перебуває у СІЗО / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини