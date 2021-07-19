У Львові киянин видурив 10 тисяч євро у пенсіонерки: фото і відео

19 липня 2021 , 14:49
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Джерело:

поліція Львівщини

Львівські правоохоронці 16 липня затримали 36-річного киянина. Шахрай-гастролер видурив у літньої жінки 10 тисяч євро, які буцімто були необхідні на лікування її доньки.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Його помістили у СІЗО.

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Гастролер виманив у пенсіонерки 10 тисяч євро

  • Приблизно о 14:00 16 липня до поліції звернулась 84-річна львів'янка.
  • Пенсіонерки розповіла, що невідомий чоловік заволодів її грошима.
  • На місце події негайно виїхали правоохоронці.
  • Поліцейські встановили, що до жінки зателефонували та розповіли, що її донька потрапила у ДТП. Вона буцімто потребує грошей на лікування.
  • Після цього до пенсіонерки додому приїхав чоловік. Жінка передала йому 10 тисяч євро.
  • Невдовзі, обстежуючи територію району, правоохоронці виявили та затримали зловмисника, причетного до шахрайства. Ним виявився 36-річний житель Києва.
  • У нього вилучили гроші та інші речові докази.

Дивіться відео затримання шахрая:

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в шахрайстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 8 років у в'язниці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.

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Киянин видурив у літньої жінки 10 тисяч євро / Фото поліції Львівщини


Зловмиснику повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини


Наразі він перебуває у СІЗО / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів