У Львові киянин видурив 10 тисяч євро у пенсіонерки: фото і відео

Львівські правоохоронці 16 липня затримали 36-річного киянина. Шахрай-гастролер видурив у літньої жінки 10 тисяч євро, які буцімто були необхідні на лікування її доньки.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Його помістили у СІЗО.

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Гастролер виманив у пенсіонерки 10 тисяч євро

Приблизно о 14:00 16 липня до поліції звернулась 84-річна львів'янка.

Пенсіонерки розповіла, що невідомий чоловік заволодів її грошима.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Поліцейські встановили, що до жінки зателефонували та розповіли, що її донька потрапила у ДТП. Вона буцімто потребує грошей на лікування.

Після цього до пенсіонерки додому приїхав чоловік. Жінка передала йому 10 тисяч євро.

Невдовзі, обстежуючи територію району, правоохоронці виявили та затримали зловмисника, причетного до шахрайства. Ним виявився 36-річний житель Києва.

У нього вилучили гроші та інші речові докази.

Дивіться відео затримання шахрая:

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в шахрайстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 8 років у в'язниці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину.

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Киянин видурив у літньої жінки 10 тисяч євро / Фото поліції Львівщини



Зловмиснику повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини



Наразі він перебуває у СІЗО / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини