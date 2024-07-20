У Львові людину з інвалідністю притиснуло дверима в маршрутці: водій пояснив ситуацію

У п'ятницю, 19 липня, в одній з маршруток Львова людину з інвалідністю притиснуло дверима. На щастя, чоловік не постраждав, а водій вже перепросив за інцидент, а також пояснив, як так сталося.

Так, на "гарячу лінію" міста надійшло повідомлення, що інцидент стався у маршрутці №53 на зупинці "вулиця Володимира Шухевича". Свідки заявляли, що на виході із салону людині з інвалідністю дверима прищемило плече.

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Водій пояснив, як людину з інвалідністю притисло в маршрутці

Водій Володимир розповів, що чоловік з інвалідністю зайшов в автобус близько 7:00 на Новому Львові. Ще на зупинці водій зауважив, що чоловік був на кріслі колісному, тому під'їхав максимально близько до бордюру та "нахилив" автобус. Водій також збирався вийти, щоб допомогти заїхати в автобус, однак чоловік з інвалідністю самостійно зайшов в автобус, а жінка, яка його супроводжувала, завезла крісло колісне.

На вулиці Володимира Шухевича пасажир виходив з маршрутки, але не попередив водія.

Я максимально близько під'їхав до платформи. Ця зупинка інклюзивна, з піднятою платформою. Відчинив усі двері та чекав, поки вийдуть пасажири. І коли вже більше ніхто не виходив, я натиснув на кнопку, щоб зачинити двері. І саме в цей момент в дзеркалі я побачив у дверях колеса крісла колісного. Але двері не можуть травмувати людину, бо стикаючись із кимось чи чимось, автоматично відчиняються. Так і відбулося: двері вдарилися об колеса і відчинилися. Чоловік виїхав, і з ним вийшла особа, яка його супроводжувала,

– пояснив водій.

Водій маршрутки додав, що зазвичай люди з інвалідністю чи особи старшого віку попереджають, що будуть виходити. Вони просять почекати або ближче під'їхати до зупинки. Однак, цього разу водія не попередили, й, на жаль, стався прикрий інцидент.

"Я на цьому маршруті працюю вже 13 років і жодних подібних ситуацій ніколи не було. Мені прикро за такий випадок, я прошу вибачення в цього чоловіка", – додав водій Володимир.

У компанії "Успіх-БМ", яка обслуговує маршрут №53, повідомили, що водій Володимир працює вже 13 років, й за цей час жодної скарги не надходило. Навпаки – водій Володимир постійно отримував подяки та теплі слова від пасажирів.