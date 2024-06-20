У Львові маршрутка збила 11-річного велосипедиста: хлопчик помер в реанімації

На проспекті Чорновола у Львові 19 червня сталася жахлива ДТП. Маршрутка збила малолітнього велосипедиста.

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину доставили до реанімації, на жаль, врятувати не змогли.

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У Львові маршрутка збила дитину

Поліцейські вже встановлюють обставини. Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 19 червня, близько 16.00, на проспекті Чорновола у Львові.

Попередньо, правоохоронці встановили, що водій автобуса "БАЗ", 60-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста – 11-річного львів'янина.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні та був доставлений у реанімацію, де, попри зусилля медиків, помер,

– повідомили в поліції.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Водієві загрожує до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким хлопчика. Вічна пам'ять!

У Львові автобус збив дитину / Фото поліції

На перехресті, де сталася ДТП, не працював світлофор

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що хлопчика у важкому стані доставили у реанімаційне відділення Першого ТМО.

Також зазначили, що за словами водія, близько 16:00 год автобус №51, який обслуговує приватний перевізник "УСПІХ БМ2, здійснював поворот праворуч на перехресті, де не працював світлофор.

З його слів, на проїжджу частину раптово виїхав велосипедист, внаслідок чого відбулось зіткнення,

– повідомили в міськраді.

За кермом автобуса перебував 60-річний водій з 20-літнім стажем роботи. До приїзду швидкої та поліції небайдужі люди підняли транспортний засіб, щоб витягти з-під нього дитину.

У департаменті мобільності й зв'язку Львівської міської ради пояснили, на момент ДТП світлофори на цій локації не працювали через відключення електроенергії.

У пресслужбі Першого ТМО Львова повідомили, що хлопчику 11 років. Його доправили до реанімаційного відділення дитячої лікарні Святого Миколая. Дитина була у вкрай важкому стані.