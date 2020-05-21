У Львові можуть не послабити карантин

Для пом'якшення обмежень у Львові поки мало підстав, якщо зважати на оприлюднені урядом критерії "адаптивного карантину". Однак і посилювати карантин у столиці Галичини не будуть.

Головне про ситуацію з послабеленням карантину у Львові

Питання про ймовірне послаблення карантину буде детально обговорювати міський штаб із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу у Львові, пише пресслужба ЛМР з посиланням на головного медика міста Володимира Зуба.

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Він пояснив, що рішення про послаблення карантину не приймається одноосібно. Тому треба детально все обговорити, врахувати статистику, рекомендації уряду і досвід інших країн.

Якщо говорити об'єктивно, то по тих критеріях, які вчора оголосив уряд, в нас, на жаль, мало підстав для суттєвих пом'якшень. Але й посилювати карантин не будемо. Ми спостерігаємо за ситуацією: наразі маємо стабільний результат, вибуху захворювання немає,

– наголосив Зуб.

За яким критерієм Львів не проходить для послаблення карантину:

послаблення карантину за умови, що впродовж тижня позитивних ПЛР-тестів не більше ніж 12 на 100 тисяч населення.

У Львові є 750 тисяч населення, тому позитивних ПЛР-тестів має бути не більше 90. Однак наразі у Львові протягом тижня фіксують більше 100 позитивних тестів на коронавірус.

Однак наступним двом критеріям Львів відповідає:

у медзакладах може бути зайнято не більше 50% ліжок. Наразі у Львові якраз 50% зайнято.

має бути зроблено більше 12 ПЛР-тестів на 100 тисяч на тиждень. У столиці Галичини проводять значно більше тестувань.

Важливо! Станом на 21 травня у Львівські області коронавірус підтвердили у 1175 людей. Одужало 225 осіб, ще 31 людина, на жаль, померла.



Послаблення карантину з 22 травня / інфографіка 24 каналу