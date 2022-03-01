У Львові та Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

У Львові оголосили повітряну тривогу. Людям наказали негайно прослідувати в укриття.

Інформацію про повітряну тривогу поширили приблизно о 15:40.

Важливо У Києві повітряна тривога: негайно прямуйте в укриття

Якщо увімкнули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

уточнити місце розташування найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!