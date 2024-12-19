У Львові пропонують перейменувати декілька вулиць: у списку – Наукова

Декілька вулиць Львова планують перейменувати. У список потрапила Наукова.

Обговорюється можливість перейменувати її на честь науковця-фізика Ігоря Юхновського. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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Які вулиці Львова планують перейменувати

У четвер, 19 грудня, під час пленарного засідання перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив про плани на перейменування декількох вулиць, які мають винести на обговорення місцевих мешканців.

Так, Москаленко нагадав, що у липні 2024 року вулицю Буйка вирішили назвати на честь Ігоря Юхновського, однак тепер її пропонують назвати іменем наймолодшого Героя України Павла Думанського.

Тим часом Наукова може стати вулицею фізика Юхновського.

Мер Садовий назвав таке рішення символічним, адже 2025 рік у Львові оголосили роком цього науковця.

Змінити назву також можуть вулиці Малиновій. Її пропонують перейменувати на честь правника Рафала Лемкіна. Він був польським та американським науковцем, мав єврейське походження, а ще – був автором терміну "геноцид".

Лемкін навчався у Львові та проживав поблизу Замарстинівської. Саме тому на його честь можуть назвати вулицю Малинову, що сполучає Циганівку та Замарcтинівську.

Також львівські депутати підтримали перейменування Таманської на вулицю Дарії Гусак, Волощака – на Миколи Арсенича, а Татарбунарської – на Петра Франка.