У Львові двох чоловіків судитимуть за підпал 4 машин

У Львові судитимуть зловмисників, яких обвинувачують у підпалі чотирьох автівок. Відомо, що сума завданих збитків становить майже мільйон 200 тисяч гривень.

За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. У Національній поліції у Львівській області розповіли деталі справи.

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У Львові судитимуть зловмисників, обвинувачених у підпалі 4 автомобілів

У поліції повідомили, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 13 травня близько 3 години ночі на вулиці Гната Хоткевича у Львові раніше судимі львів'яни віком 44 і 45 років вчинили підпал мікроавтобуса Renault Master. Зазначається, що зробили вони це через неприязні відносини із власником транспортного засобу. Після того як зловмисники переконалися, що автівка загорілася, вони втекли з місця події.

У поліції вказали, що вогонь повністю знищив мікроавтобус.

Крім цього від займання були пошкоджені ще три автомобілі, припарковані поруч: Renault Megane, Opel Zafira та Nissan Leaf. Загальна сума завданих збитків потерпілим склала майже мільйон 200 тисяч гривень,

– ідеться в повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за статтею – умисне знищення та пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, завершене. Відомо, що обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Також у Нацполіції додали, що санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.